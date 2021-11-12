Художник Владимир Фёдорович Стожаров – советский живописец и признанный мастер пейзажа, член-корреспондент АХ СССР, Заслуженный деятель искусств РСФСР, член Союза Художников СССР, Лауреат Государственной премии имени И.
Художник Владимир Стожаров (1926 – 1973)
Комментарии
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Владимир Безбадченко
как ЭТО можно называть работой художника? Иллюстратор для кулинарной книги хоть смысл имеет в работе. Купола и кресты-из желания показать свою духовность? Купола и натюрморты. Очень духовно. До людей так и не дорос.
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4 час.
Nina Roytvarf
Владимир Безбадченко
как ЭТО можно называть работой художника? Иллюстратор для кулинарной книги хоть смысл имеет в работе. Купола и кресты-из желания показать свою духовность? Купола и натюрморты. Очень духовно. До людей так и не дорос.
Большой мастер,жалко, что Вы не понимаете.
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3 час.
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