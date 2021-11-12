Художник Владимир Стожаров (1926 – 1973)

Владимир Безбадченко

как ЭТО можно называть работой художника? Иллюстратор для кулинарной книги хоть смысл имеет в работе. Купола и кресты-из желания показать свою духовность? Купола и натюрморты. Очень духовно. До людей так и не дорос.