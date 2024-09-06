Беларусь продолжит развивать сотрудничество с регионами Китая -- А. Лукашенко

Минск, 6 сентября /Синьхуа/ -- Беларусь продолжит развивать сотрудничество с регионами КНР. Об этом заявил в четверг президент страны Александр Лукашенко на встрече с послом Китая в Минске Се Сяоюном, который завершает свою миссию.