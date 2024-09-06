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Китай

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Беларусь продолжит развивать сотрудничество с регионами Китая -- А. Лукашенко

Беларусь продолжит развивать сотрудничество с регионами Китая -- А. Лукашенко

Минск, 6 сентября /Синьхуа/ -- Беларусь продолжит развивать сотрудничество с регионами КНР. Об этом заявил в четверг президент страны Александр Лукашенко на встрече с послом Китая в Минске Се Сяоюном, который завершает свою миссию.

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