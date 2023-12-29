Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Google урегулировала иск о конфиденциальности пользователей на $5 млрд

Google согласилась урегулировать иск о конфиденциальности пользователей, в котором утверждалось, что компания тайно отслеживала действия миллионов людей, которые думали, что просматривают интернет в частном порядке, пишет Reuters.

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