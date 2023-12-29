Google урегулировала иск о конфиденциальности пользователей на $5 млрд

Google согласилась урегулировать иск о конфиденциальности пользователей, в котором утверждалось, что компания тайно отслеживала действия миллионов людей, которые думали, что просматривают интернет в частном порядке, пишет Reuters.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)