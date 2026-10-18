Фигурист Евгений Семененко одержал победу на этапе Гран-при России в Казани, набрав 296,13 балла. Второе место занял Андрей Мозалёв, третье — Артём Ковалёв.
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