Прояснились оружейные «ограничения» Украины с южнокорейской спецификой

После визита президента России Владимира Путина в КНДР власти Южной Кореи разразились лицемерным заявлением, что не будут соблюдать «ограничения» на поставку оружия Киеву, если Москва передаст Пхеньяну современные военные технологии.
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