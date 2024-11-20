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Царьград

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Другие цифры: Удар по России ATACMS впервые прокомментировали в США

Другие цифры: Удар по России ATACMS впервые прокомментировали в США

Американские СМИ приводят другие цифры по поводу удара ракетами ATACMS по Брянской области.Накануне боевики ВСУ нанесли удар американскими ракетами ATACMS по территории Брянской области.

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