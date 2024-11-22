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Пекин призвал к сдержанности в ситуации с Украиной

Пекин призвал к сдержанности в ситуации с Украиной

Пекин призывает стороны конфликта к сдержанности. «В складывающихся обстоятельствах всем сторонам следует сохранять спокойствие и сдержанность, прилагать усилия для охлаждения ситуации путем диалога и консультаций и создавать условия для политического урегулирования кризиса.

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