Пекин призвал к сдержанности в ситуации с Украиной

Пекин призывает стороны конфликта к сдержанности. «В складывающихся обстоятельствах всем сторонам следует сохранять спокойствие и сдержанность, прилагать усилия для охлаждения ситуации путем диалога и консультаций и создавать условия для политического урегулирования кризиса.
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