Пекин призвал к сдержанности в ситуации с Украиной

Пекин призывает стороны конфликта к сдержанности. «В складывающихся обстоятельствах всем сторонам следует сохранять спокойствие и сдержанность, прилагать усилия для охлаждения ситуации путем диалога и консультаций и создавать условия для политического урегулирования кризиса.