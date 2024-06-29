«Монреаль» не хотел показывать интерес к Демидову, клуб не ездил на встречу с игроком во Флориду. Интервью в Лас-Вегасе укрепило позиции форварда

Канадский клуб выбрал российского нападающего под общим пятым номером на драфте НХЛ. Генеральный менеджер «Канадиенс» Кент Хьюз объяснил, что он и президент клуба по хоккейным операциям Джефф Гортон незадолго до драфта не ездили в лагерь новичков во Флориду, организованный агентом Дэном Мильштейном, чтобы встретиться с Иваном Демидовым.