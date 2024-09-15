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"Я не политик": Галкин* во второй раз пытался обжаловать статус иноагента

"Я не политик": Галкин* во второй раз пытался обжаловать статус иноагента

Пародист пытался убедить суд в том, что никогда не занимался политической деятельностью.Муж Пугачёвой Максим Галкин* вновь потребовал от суда снять с него статус иноагента, заявив о том, что никогда не имел отношения к политической деятельности и потому считает своё нахождение в реестре иноагентов незаконным.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Он  не  политик, а  педик-подонок.
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15 час.
Ю
Юрий Зубрин
Ты не политик ,ты ГАВНО желтой курицы!Вонючее и мерзкое!
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14 час.

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