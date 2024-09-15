"Я не политик": Галкин* во второй раз пытался обжаловать статус иноагента

Пародист пытался убедить суд в том, что никогда не занимался политической деятельностью.Муж Пугачёвой Максим Галкин* вновь потребовал от суда снять с него статус иноагента, заявив о том, что никогда не имел отношения к политической деятельности и потому считает своё нахождение в реестре иноагентов незаконным.