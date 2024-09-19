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В РФ ужесточат контроль за перевозкой опасных грузов

В РФ ужесточат контроль за перевозкой опасных грузов

Один из авторов инициативы, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, отметил, что в последнее время увеличилось количество случаев выявления грузов, содержащих наркотики, оружие, боеприпасы, а также опасные вещества и устройства, угрожающие жизни и здоровью граждан.

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