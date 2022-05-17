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Николай Костов: «Каспию» еще рано говорить о задачах. Мы – очень скромный клуб»

Главный тренер «Каспия» Николай Костов прокомментировал матч с «Мактааралом» (1:2) в 11-м туре КПЛ. – «Мактаарал» нанес нам очень серьезный удар, потому что мы не были готовы к такому результату.

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