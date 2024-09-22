Сын Юрия Никулина: отец бы поддержал спецоперацию на Украине

Директор Московского цирка на Цветном бульваре Максим Никулин оказался в центре скандала после того, как пригласил на фестиваль «Артист» руководителя Всемирной цирковой ассоциации Жасмин Страгу, которую обвинили в поддержке Украины.
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