Актеру Аль Пачино исполнилось 85 лет

25 апреля юбилей празднует Аль Пачино - великий актер, вот уже более полувека снимающийся в топовом кино, обладатель "Оскара", четырехкратный лауреат "Золотого Глобуса", извечный холостяк, встречающийся с молодыми красотками, и многодетный отец.
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