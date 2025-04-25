Актеру Аль Пачино исполнилось 85 лет

25 апреля юбилей празднует Аль Пачино - великий актер, вот уже более полувека снимающийся в топовом кино, обладатель "Оскара", четырехкратный лауреат "Золотого Глобуса", извечный холостяк, встречающийся с молодыми красотками, и многодетный отец.