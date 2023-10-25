Как-то сошла почти на нет дискуссия, после повышения пенсионного возраста. Сверчки расселись по шесткам.
Мысли о пенсионерах
Комментарии
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АС
Андрей Сергеевич
Так говорят: у жыдовок - поперёк... Врут наверное. Ну ничего, до Умани дойдём посмотрим как у них там местная фауна устроена. 🤣
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3 д.
ГБ
Геннадий Бережнов
И советское время далеко не каждый станочник работал у станка до пенсии. Да и расценки были и есть не 500 тыс. руб. за смену как у артиста в рекламе. Есть здоровые и активные, но мало кто из них станет к станку, слесарем или сварщиком.
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3 д.
АС
Андрей Сергеевич
Таки -ви немножко правы... Не во всех местах, но общем таки - да. На хороший станок это - как народным артистом стать... Разве что без особой публичности. По зарплате даже более. Так было. Дежурные клованы, как поручные токаря - на рупь ведро. И шахтёр мог иметь зарплату большую чем председатель совета министров, больше чем заштатный профессор, как космонавт... 🤔
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3 д.
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