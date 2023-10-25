Мысли о пенсионерах

АС Андрей Сергеевич Так говорят: у жыдовок - поперёк... Врут наверное. Ну ничего, до Умани дойдём посмотрим как у них там местная фауна устроена. 🤣

ГБ Геннадий Бережнов И советское время далеко не каждый станочник работал у станка до пенсии. Да и расценки были и есть не 500 тыс. руб. за смену как у артиста в рекламе. Есть здоровые и активные, но мало кто из них станет к станку, слесарем или сварщиком.