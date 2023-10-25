Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 088 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Uri Strukow
    А, по-Вашему, сам заголовок статьи умный писал? Или Вы считаете, что граждане России, имеющие по Конституции право го...Л-логика и Ф- фак...
  • Кошмар
    Читал в интернете на днях, что по сообщению МО РФ сбитые за день 7 самолётов были уничтожены комплексом С-400."24 летяка за 5 с...
  • valeri bolgov
    Вот вас прорвало, читаю ваши комментарии и думаю, что вас таких "умных" и "гениальных" держит в такой безнадёжной стр...Л-логика и Ф- фак...

Мысли о пенсионерах

Мысли о пенсионерах

Как-то сошла почти на нет дискуссия, после повышения пенсионного возраста. Сверчки расселись по шесткам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АС
Андрей Сергеевич
Так говорят: у жыдовок - поперёк...  Врут наверное. Ну ничего, до Умани дойдём посмотрим как у них там местная фауна устроена. 🤣
Ответить
3 д.
ГБ
Геннадий Бережнов
И советское время далеко не каждый станочник работал у станка до пенсии. Да и расценки были и есть не 500 тыс. руб. за смену как у артиста в рекламе. Есть здоровые и активные, но мало кто из них станет к станку, слесарем или сварщиком.
Ответить
3 д.
АС
Андрей Сергеевич
Таки -ви немножко правы... Не во всех местах, но общем таки - да. На хороший станок это - как народным артистом стать... Разве что без особой публичности. По зарплате даже более. Так было. Дежурные клованы, как поручные токаря - на рупь ведро.  И шахтёр мог иметь зарплату большую чем председатель совета министров, больше чем заштатный профессор, как космонавт...  🤔
Ответить
3 д.

Картина дня

наверх