Певец Драгни стал хедлайнером форума «ПРОФормат» в Салехарде

В Центре молодежи Салехарда стартовал второй день форума «ПРОФормат-2025». Хедлайнером молодежного мероприятия станет участник шоу «Новая звезда» и «Песни» на ТНТ Сергей Драгни, сообщили в пресс-службе Центра.