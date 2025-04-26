Певец Драгни стал хедлайнером форума «ПРОФормат» в Салехарде

В Центре молодежи Салехарда стартовал второй день форума «ПРОФормат-2025». Хедлайнером молодежного мероприятия станет участник шоу «Новая звезда» и «Песни» на ТНТ Сергей Драгни, сообщили в пресс-службе Центра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии