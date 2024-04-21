В Ишиме место протечки дамбы укрепили мешками с песком

Работы выполняли курсанты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища Протечка дамбы была обнаружена в Ишиме Тюменской области, участок оперативно укрепили мешками с песком, сообщил губернатор региона Александр Моор.
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