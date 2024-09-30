ГлагоL
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ГлагоL

22 702 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Середа
    Директор предатель России.Вон из школы!Детям школы в Кал...
  • Sergey Ivanov
    Отравиться дихлофосом? Сомнительно. Эти флаконы есть у каждого. И ведь никто не отравился! Что- то темнит хозяин. Нав...Отец погибших от ...
  • Майя Maja
    Нуда... Никто не учуял запаха. И главное ни у кого даже голова не заболела до самого утра.  Врут правоохранители, явн...Отец погибших от ...

Бюджет «Зенита» на сезон достиг 17 млрд рублей

Бюджет «Зенита» на сезон достиг 17 млрд рублей

Это крупнейший бюджет по сравнению со всеми клубами РПЛ.фото: fc-zenit.ru/Анна Мейер--> Руководство петербургского «Зенита» запланировало в текущем сезоне бюджет в 17 млрд рублей, сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с планированием бюджета клубов РПЛ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх