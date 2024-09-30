Бюджет «Зенита» на сезон достиг 17 млрд рублей

Это крупнейший бюджет по сравнению со всеми клубами РПЛ.фото: fc-zenit.ru/Анна Мейер--> Руководство петербургского «Зенита» запланировало в текущем сезоне бюджет в 17 млрд рублей, сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с планированием бюджета клубов РПЛ.