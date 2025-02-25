Мусор? Нет, сокровища! 16 неожиданных находок, которые американцы откопали на свалке

Говорят, что один человек выбрасывает мусор, а другой – находит сокровище. И правда, иногда на свалках, в мусорных контейнерах или просто на обочине можно найти вещи, от которых дух захватывает! От старинных украшений и редких антиквариатов до совершенно новых предметов, которые кто-то выбросил просто потому, что не знал их ценности.
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