Мусор? Нет, сокровища! 16 неожиданных находок, которые американцы откопали на свалке

Говорят, что один человек выбрасывает мусор, а другой – находит сокровище. И правда, иногда на свалках, в мусорных контейнерах или просто на обочине можно найти вещи, от которых дух захватывает! От старинных украшений и редких антиквариатов до совершенно новых предметов, которые кто-то выбросил просто потому, что не знал их ценности.