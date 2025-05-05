Каждый ´шашлычник´ должен знать. Советы от МЧС.

Одна из распространенных весенних проблем для работников МЧС - это любители отдыха на природе. Отправляясь на шашлыки, они выбирают живописные места, а, уезжая, оставляют горы мусора, битое стекло, пластиковые бутылки.
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