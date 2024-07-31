Трамп назвал виновного в сближении России и Китая

АндрейБорков

А вот дико интересно, сам то Трампель верит в то, что болтает? Если он в это сам верит, то он шизофреник. Если он знает, что брешет, то он нормальный современный политик, ведь ПОЛИТИКА это ДЕРЬМО ИЗ ДЕРЬМА И ПЕРЕМАЗАНАЯ ДЕРЬМОМ.