Медведев фразой «решил показать крутость» отреагировал на слова Зеленского в адрес Путина

Зампред Совета безопасности (СБ) Дмитрий Медведев фразой «решил показать свою крутость» отреагировал на оскорбительные слова украинского лидера Владимира Зеленского в адрес президента России Владимира Путина.
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