Бизнес обратился с просьбой не запрещать общение с клиентами в мессенджерах

Участники рынка электронной торговли обратились в Минцифры с просьбой уточнить норму обсуждаемого «антифрод-пакета», которая вводит для сотрудников госорганов, банков, операторов связи и цифровых платформ запрет на общение с гражданами через мессенджеры, пишут «Ведомости».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии