Бизнес обратился с просьбой не запрещать общение с клиентами в мессенджерах

Участники рынка электронной торговли обратились в Минцифры с просьбой уточнить норму обсуждаемого «антифрод-пакета», которая вводит для сотрудников госорганов, банков, операторов связи и цифровых платформ запрет на общение с гражданами через мессенджеры, пишут «Ведомости».