В Смоленской области до конца ноября заменят более 200 лифтов

Работы вместе с ведущим российским производителем подъёмно-транспортного оборудования проводят не только в Смоленске Масштабное обновление лифтового хозяйства, которое сейчас идёт полным ходом в Смоленской области, станет рекордным за последние годы, заявил глава региона Василий Анохин.