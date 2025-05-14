В Бобруйском районе 19 мая стартует конкурс на лучшее ветеранское подворье.

В рамках объявленного в стране Года благоустройства и с целью улучшения санитарного состояния сельских подворий, широкого привлечения населения к благоустройству деревень и поселков, сохранения национального колорита, самобытности сельского образа жизни с 19 мая по 19 августа районным Советом ветеранов проводится смотр-конкурс ´Лучшее ветеранское п .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии