БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Статья Путина об Украине – это новая «Мюнхенская речь»

Статья Путина об Украине – это новая «Мюнхенская речь»

Статья Путина, по существу, изменила позицию России по вопросу о дальнейшем существовании Украины.

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Александр Туманов
Жителям оккупированной юдебандерами славянской и православной Украины, кроме Путина, ждать помощи и освобождения не от кого. Вся надежда на русский народ и Путина. Юдебандеры проводят геноцид православных русских, физически уничтожают, лишенных свободы славян. Надежда на Путина.

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