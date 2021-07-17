Статья Путина об Украине – это новая «Мюнхенская речь»

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯПолитикаСтатья Путина об Украине – это новая «Мюнхенская речь» Статья Путина, по существу, изменила позицию России по вопросу о дальнейшем существовании Украины.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАТАлександр ТумановЖителям оккупированной юдебандерами славянской и православной Украины, кроме Путина, ждать помощи и освобождения не от кого. Вся надежда на русский народ и Путина. Юдебандеры проводят геноцид православных русских, физически уничтожают, лишенных свободы славян. Надежда на Путина.Комментировать
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