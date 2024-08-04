Трамп обратился к Путину после обмена заключенными: как он оценил сделку?

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время своего предвыборного митинга в Атланте поздравил российского лидера Владимира Путина со сделкой по обмену заключенными с рядом государств Запада, передает телеканал C-SPAN.
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