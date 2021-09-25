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Самозанятых таксистов хотят обязать заключать договоры с агрегаторами

Самозанятых таксистов хотят обязать заключать договоры с агрегаторами

Самозанятых водителей допустят к извозу только после заключении договора со службой заказа такси. Это требование прописано в разрабатываемом федеральном законе "О такси", текст которого опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов "Физическое лицо вправе осуществлять деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси при условии заключения договора со службой заказа легкового такси, которая осуществляет деятельность с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет", - говорится в документе.

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