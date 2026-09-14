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FiNE NEWS

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Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14%: влияние на вклады, кредиты и банковский сектор

11 сентября 2026 года Банк России впервые с июня 2025 года не стал снижать ключевую ставку, оставив её на уровне 14% годовых.

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