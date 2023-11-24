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Еще одного фигуранта громкого дела на 240 млн рублей заключили под стражу

Еще одного фигуранта громкого дела на 240 млн рублей заключили под стражу

Еще одному фигуранту громкого дела о мошенничестве избрали меру пресечения во Владивостоке. Коммерческий директор «ГХК «Бор» Владимир Кантур обвиняется в присвоении денежных средств через офшоры, сообщает PRIMPRESS.

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