В Нижнем Новгороде завершился первый фестиваль музейных коммуникаций «Медиамузей». В программу вошло более 70 событий профессионального и общественного потоков, которые привлекли свыше 3,5 тысячи человек.
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