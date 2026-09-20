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Культуромания

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В Нижнем Новгороде завершился первый фестиваль музейных коммуникаций «Медиамузей»

В Нижнем Новгороде завершился первый фестиваль музейных коммуникаций «Медиамузей»

В Нижнем Новгороде завершился первый фестиваль музейных коммуникаций «Медиамузей». В программу вошло более 70 событий профессионального и общественного потоков, которые привлекли свыше 3,5 тысячи человек.

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