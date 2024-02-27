Baijiahao: Макрон занервничал, указ Путина № 141 вызвал панику на Западе

Леонтий Букштейн

Ох, как хочется бывшим подельникам Гитлера еще раз испытать Россию на прочность. А Георга Гегеля они не читали... Он же сказал несколько столетий тому назад: «История учит лишь тому, что она никогда ничему не научила народы». Про народы не будем, а вот про их правителей - это точно сказано. А наш историк Василий Осипович Ключевский уточнил: «История ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков». И истина не стареет. Но двоечникам по истории, сидящим в руководстве Европы ( да и Америки тоже), ничего невозможно доказать. Увы