Какие 5 знаков зодиака минует полоса неудач озлобившегося в марте 2025 ретроградного Меркурия Алёна ЮрьеваРетроградный Меркурий — явление, которое всегда вызывает интерес среди астрологов и людей, следящих за влиянием небесных тел на нашу жизнь.