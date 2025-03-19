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17 крылатых фраз, которые вырваны из контекста

17 крылатых фраз, которые вырваны из контекста

Эти фразы все мы хорошо знаем и постоянно вставляем в повседневную речь. Но правильно ли мы их используем? «Исключение подтверждает правило», «Любви все возрасты покорны», «Истина в вине», — действительно ли авторы этих изречений подразумевали то же самое, что и мы? Оказывается, далеко не всегда.

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