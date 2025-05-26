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Алиев заявил, что Азербайджан продолжит помогать Украине

Алиев заявил, что Азербайджан продолжит помогать Украине

Речь идёт о гуманитарных поставках.Президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил намерение страны продолжать оказание гуманитарной помощи Украине, об этом он сообщил на встрече с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, состоявшейся в столице Азербайджана — Баку — 25 мая.

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Комментарии
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Eduard
Точно&quot;Буратино&quot;!
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13 час.
Eduard
Помогая преступникам он сам стал преступником!
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13 час.
Eduard
Уверен это &quot;чудо носатое&quot; тгже в ЕС рвется мало там своих дураков!
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13 час.
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