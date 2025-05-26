Алиев заявил, что Азербайджан продолжит помогать Украине

Речь идёт о гуманитарных поставках.Президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил намерение страны продолжать оказание гуманитарной помощи Украине, об этом он сообщил на встрече с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, состоявшейся в столице Азербайджана — Баку — 25 мая.