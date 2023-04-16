РИА Новости: Украина хочет договориться с Варшавой по зерну

Украинские власти заявили недавно, что уверены в завершении сделки по транзиту зерна с Варшавой, которая ввела запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины до 30 июня в ответ на аграрные демонстрации, об этом сообщает РИА Новости.