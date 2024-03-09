В ГЕРМАНИИ ГОТОВЯТ ВСЕОБЩИЙ ПРИЗЫВ: ПЕРЕГОВОРЫ О ДАЛЬНОБОЙНЫХ РАКЕТАХ КИЕВУ

Александр Пятнистый

По иронии судьбы или истории фамилия адъютанта Мюллера (Мюллер-гестапо, Группенфюрер СС, начальник IV управления РСХА (Гестапо, контрразведка) была Шольц, тогда он был штандартенфюрер (полковник), ну а бригадефюрер- следующий чин в иерархии СС...Мюллера так и не поймали/нашли после 1945 года, что породило массу конспирологических версий о его судьбе