Шольц не даст Киеву ракеты: немцы помнят, что такое воевать с Россией - Politico Канцлером Германии движет глубоко укоренившийся страх перед Россией, пишет европейское издание Politico.
В ГЕРМАНИИ ГОТОВЯТ ВСЕОБЩИЙ ПРИЗЫВ: ПЕРЕГОВОРЫ О ДАЛЬНОБОЙНЫХ РАКЕТАХ КИЕВУ
Комментарии
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Александр Пятнистый
По иронии судьбы или истории фамилия адъютанта Мюллера (Мюллер-гестапо, Группенфюрер СС, начальник IV управления РСХА (Гестапо, контрразведка) была Шольц, тогда он был штандартенфюрер (полковник), ну а бригадефюрер- следующий чин в иерархии СС...Мюллера так и не поймали/нашли после 1945 года, что породило массу конспирологических версий о его судьбе
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5 час.
V
Valery
Мне было 4,5 года, когда началась война с Германией. Ужасы войны стали забываться. Я даже стал думать положитиельнее о немцах. Неужели они хотят воксресить прошлое? Это будет фатальной ошибкой.
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2 час.
Виктор Ефремов
Работают братья.
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1 час.
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