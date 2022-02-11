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Песков: Путин и Байден проведут сегодня телефонный разговор

Песков: Путин и Байден проведут сегодня телефонный разговор

В Кремле и Белом доме сообщили, что беседа лидеров России и США может состояться 12 февраля.Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден по инициативе американской стороны планируют провести телефонный разговор вечером в субботу, 12 февраля.

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