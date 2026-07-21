Регион 29
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регион 29

6 подписчиков

Архангельский клинический онкодиспансер ежегодно принимает в своем стационаре более 25 тысяч пациентов

Учреждение не только оказывает специализированную помощь взрослому населению, но и выполняет функции организационно-методического центраУчреждение не только оказывает специализированную помощь взрослому населению, но и выполняет функции организационно-методического центра В структуру диспансера входит консультативная поликлиника мощностью 200 посещений в смену, где ежегодно проходят амбулаторное лечение около 65 тысяч человек.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии