Архангельский клинический онкодиспансер ежегодно принимает в своем стационаре более 25 тысяч пациентов

Учреждение не только оказывает специализированную помощь взрослому населению, но и выполняет функции организационно-методического центраУчреждение не только оказывает специализированную помощь взрослому населению, но и выполняет функции организационно-методического центра В структуру диспансера входит консультативная поликлиника мощностью 200 посещений в смену, где ежегодно проходят амбулаторное лечение около 65 тысяч человек.
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