Politico: визит Мерца в Киев омрачен спором о вступлении Украины в ЕС

Визит канцлера Германии Фридриха Мерца в Киев омрачен разногласиями с украинским лидером Владимиром Зеленским о перспективах вступления страны в ЕС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- The Guardian: евр...
- Под Киевом произо...
- Н Глава МИД Канады ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым