Водителей на Украине призвали запасаться топливом

Водителям на Украине стоит иметь запас топлива на 2–3 недели. Об этом заявил директор украинской консалтинговой компании «А-95» Сергей Куюн, слова которого приводит издание «Страна».
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