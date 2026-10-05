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Аргументы и Факты

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Водителей на Украине призвали запасаться топливом

Водителей на Украине призвали запасаться топливом

Водителям на Украине стоит иметь запас топлива на 2–3 недели. Об этом заявил директор украинской консалтинговой компании «А-95» Сергей Куюн, слова которого приводит издание «Страна».

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