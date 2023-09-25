Военное обозрение

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На встрече с Зеленским Киссинджер продвигал идею членства Украины в НАТО в обмен на «корейский сценарий» завершения конфликта

На встрече с Зеленским Киссинджер продвигал идею членства Украины в НАТО в обмен на «корейский сценарий» завершения конфликта

Стало известно о встрече, которая состоялась между бывшим главой Госдепа США Генри Киссинджером и украинской делегацией в США во время визита в эту страну Зеленского.

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Комментарии
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Александр Макеев
А разве Россию устроит такой сценарий?
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