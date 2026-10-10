Россиянка Железнякова проиграла самому молодому бойцу UFC

Российский боец Дарья Железнякова потерпела поражение в поединке с Элис Перейра на турнире UFC Fight Night 290 в Лас-Вегасе.
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