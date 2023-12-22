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Мировое обозрение

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Когда «Кинжал» взлетает, противник в страхе замирает: как гиперзвук меняет военную динамику

Когда «Кинжал» взлетает, противник в страхе замирает: как гиперзвук меняет военную динамику

Использование гиперзвуковых ракет «Кинжал» в боевых операциях беспокоит и внушает страх в противников России, из-за их гиперзвуковых скоростей и возможностей маневрирования, тем самым обеспечивая точные удары и усложняя задачу защиты от такого оружия.

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