Когда «Кинжал» взлетает, противник в страхе замирает: как гиперзвук меняет военную динамику

Использование гиперзвуковых ракет «Кинжал» в боевых операциях беспокоит и внушает страх в противников России, из-за их гиперзвуковых скоростей и возможностей маневрирования, тем самым обеспечивая точные удары и усложняя задачу защиты от такого оружия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии