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Аргументы недели

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Депутат Ким предложила ввести отсрочку по платежам при сбоях в дата-центрах

Депутат Ким предложила ввести отсрочку по платежам при сбоях в дата-центрах

Когда цифровые сервисы падают, а платёж всё равно нужно вносить в срок, крайним оказывается клиент. С этим не согласна член комитета Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту Марина Ким.

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