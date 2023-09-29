«Давайте наберёмся смелости»: президент Франции предложил предоставить Корсике автономию

Среди корсиканцев всегда были сильны националистические настроения. Возможно, в связи этим, президент Франции Эммануэль Макрон предложил предоставить Корсике ограниченную автономию - чтобы добиться поддержки среди жителей острова на фоне рекордного падения рейтинга.
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