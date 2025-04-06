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Царьград

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Израильская операция в Газе: 26 погибших и более 110 раненых за сутки

Израильская операция в Газе: 26 погибших и более 110 раненых за сутки

Министерство здравоохранения Газы сообщает о 26 погибших и свыше 110 раненых за последние сутки в результате израильских ударов.

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