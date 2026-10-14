Владимирская область с коэффициентом 1,055 ребенка на одну женщину уступила по рождаемости всем граничащим с ней регионам, тогда как средний показатель по России составляет 1,329.
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