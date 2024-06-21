Продемонстрировать стойкость и силу России — New York Times о самолётах президента Путина

Президент России Владимир Путин в зарубежных поездках отдаёт предпочтение самолётам Ильюшина советской разработки, от использования которых уже отказались российские авиаперевозчики, пишет The New York Times.
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