Водитель с поддельными правами задержан в Богородском округе. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области, сотрудники ГАИ остановили его на автомагистрали М‑7 «Волга» для проверки документов 13 ноября.
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