Генерал Бурдинский: призывники не будут привлекаться к участию в СВО

В России 1 апреля 2024 года начинается весенний призыв. Евгений Бурдинский, начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, генерал-полковник, заявил, что призванные на службу в ходе предстоящей весенней кампании военные, не будут привлекаться к участию в специальной военной операции на Украине.